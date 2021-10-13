Путин заявил, что Навальный сидит не за политическую деятельность, а за преступления

Алексей Навальный отбывает срок в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления. Соответствующее заявление на пленарном заседании «Российская энергетическая неделя» сделал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России», — сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос.

По словам главы государства, этим осужденным «неоднократно прощали их нарушения закона».

2 февраля 2021 года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.

Впоследствии Путин заявил, что Навальный сознательно нарушал закон, когда после прохождения лечения за границей вернулся в Россию, зная, что будет задержан на ее территории.

Российский лидер также отмечал, что Навальный находится в заключении на тех же условиях, что и другие.