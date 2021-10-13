Путин заявил, что оппозиция в России жива и жестко критикует власть

Президент России Владимир Путин, принимая участие в Российской энергетической неделе, заявил, что в России активно работает оппозиция, которая жестко критикует нынешнюю власть, сообщает ТАСС.

«Что касается оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причем критикует так жестко, повторю еще раз, как, может быть, в других странах это не делают», — считает российский президент.

При этом, по словам Путина, переживания о смерти демократии в России «сильно преувеличены».

«Переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. <…> Все, не беспокойтесь о нас — подумайте лучше о себе, о том, что у вас там происходит», — заявил российский президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об исчерпании Россией лимита на революции.

По его словам, политической системе РФ нужно стабильное и спокойное развитие, «без всяких выбросов негативных эмоций».