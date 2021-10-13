Путин рассказал, что привело Нуланд в Москву

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая сейчас находится с визитом в России, в том числе обсуждает новые контакты между странами на высшем уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, сообщает РИА «Новости».

«В целом у меня рабочие достаточно, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом. Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими коллегами российскими обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом. Вполне конструктивные сейчас отношения с действующей администрацией», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры в Москве заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, назвал их необходимыми в русле непростых американо-российских отношений. По его словам, визит Нуланд является продолжением переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве и договоренностей, достигнутых там.

Сама заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала переговоры с российскими коллегами полезными. До этого она указывала на то, что провела конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России.