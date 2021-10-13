Качиньский уходит из правительства Польши

Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский собирается уйти с поста вице-премьера Польши, передает PAP. По данным агентства, политик оставит свою должность в польском правительстве в начале 2022 года, о чем он уже уведомил своих сопартийцев.

Решение Качиньского, по информации PAP, продиктовано необходимостью усилить контроль над партией. Из-за должности в правительстве лидер «Право и справедливости» лишь раз в неделю посещает штаб партии, что считает недостаточным.

При этом на встрече с депутатами от правящей партии Качиньский также призвал их увеличить активность в социальных сетях, чтобы усилить поддержку партии. По версии политика, именно работа в сети дважды принесла «Праву и справедливости» победу на парламентских выборах, но сейчас активность партии в соцсетях оставляет желать лучшего.

Ранее СМИ сообщили, что Качиньский продвигает идею создания канала в обход Балтийского пролива для «окончательного преодоления зависимости от Москвы».