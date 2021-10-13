Песков оценил возможность сохранения транзита газа через территорию Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транспортировкой российского газа через территорию Украины. Об этом он сообщил журналистам.

«Адресат Киева — покупатель газа в Европе, именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые соглашения. То есть для того, чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это «что-то» купили», — сказал он.

По словам Пескова, Россия исполняет свои транзитные договоренности.

«Президент говорил, что если будут покупать газ, увеличится контракт. И если Украина будет давать коммерческие предложения, все продолжит работать», — отметил он.

Ранее власти Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений.

По их данным, на территории Львовщины работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ. В этих учреждениях есть более 4 000 пунктов учета газа. Из-за отсутствия поставок газа включены лишь 986 пунктов, что составляет 23,4%.

Из-за отсутствия поставок газа бюджетным учреждениям региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций признана чрезвычайная ситуация техногенного характера регионального уровня.