Песков оценил визит Нуланд в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры в Москве заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, назвал их необходимыми в русле непростых американо-российских отношений.

«В первую очередь, результативность этих переговоров должны комментировать в МИДе, так как он является принимающей стороной, но подобные контакты своевременны и необходимы. Не нужно сетовать, что сразу не получится выйти на договоренности, так как это невозможно, слишком большие у нас авгиевы конюшни, их не разберешь сразу, но переговоры нужны», — сказал он.

На вопрос, можно ли рассматривать визит Нуланд в качестве продолжения переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, представитель Кремля ответил положительно.

«Да, это продолжение духа Женевы и договоренностей, достигнутых там», — отметил он, добавив, что это не первые контакты России и США и двусторонние отношения развиваются в позитивном русле.

В Белом доме сочли продуктивными встречи Нуланд в Москве.

Подобную оценку дала переговорам в Москве и сама Нуланд. По ее словам, у нее были конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из Министерства иностранных дел России.

Ранее в МИД России сообщили, что в отношениях Москвы и Вашингтона «требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга».