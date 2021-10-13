Правительство Норвегии уходит в отставку

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг проинформировала короля Харальда V об уходе ее правительства в отставку после поражения на минувших выборах в парламент. Об этом пишет издание Norway Today.

«Парламентские выборы 13 сентября 2021 привели к созданию парламентской основы для формирования нового правительства. Поэтому я подам заявление об уходе правительства в отставку», — заявила Сульберг.

Также она посоветовала норвежскому монарху попросить лидера победившей на выборах Рабочей партии Йонаса Гара Стёре сформировать новое правительство. Сообщалось, что король принял к сведению совет Сульберг, но попросит Сольберга продолжить руководство временным правительством до тех пор, пока новое правительство не будет готово к работе. Ожидается, что в четверг, 14 октября, станет известно, кто займет ключевые министерские посты в новом кабмине.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц подал в отставку. В отношении главы кабмина сейчас ведется расследование по подозрению в коррупции. По словам самого Курца, выдвинутые против него «обвинения в коррупции — ложные», однако он учел, что партнеры по правительственной коалиции — партия «Зеленые» — настроились против него.