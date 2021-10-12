Журналист Попов рассказал, чем планирует заняться в Госдуме в первую очередь

Депутат Госдумы от «Единой России», телеведущий программы «60 минут» Евгений Попов рассказал «Газете.Ru» о своих первоочередных планах работы в парламенте.



«Мы понимаем, что основной приоритет — это бюджет, скоро мы будем обсуждать его статьи. И мы уже видим противодействие. Кто-то, во многом не зная параметры бюджета, вбрасывает всякое в информационное поле», — сказал Попов.



После этого депутат собирается заняться инициативами, которые возникли в ходе предвыборной кампании в его округе.



«Например, капремонт и его прозрачность. Это и прозрачность собраний жильцов, и другие темы, с которыми я неожиданно столкнулся. Они реально волнуют москвичей больше всего. Законы по ЖКХ написаны вроде неплохо, но необходимо добиваться, чтобы они хорошо работали. У меня есть прямой запрос из округа по поводу капремонта и по поводу смены управляющей компании. Естественно, я буду делать то, чего от меня хотят», — перечислил Попов.



Попов на выборах депутатов Госдумы набрал больше 35% голосов в Кунцевском одномандатном округе Москвы.