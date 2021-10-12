Состояние голодающего в тюрьме Саакашвили ухудшается

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что состояние политика в тюрьме продолжает ухудшаться, передает РИА «Новости».

По словам адвоката, Саакашвили трудно передвигаться из-за отека ног.

«Голодовка Михаила Саакашвили переходит в довольно тяжелую фазу, мы видим результаты этого, у него проблемы с передвижением, и, по его словам, у него отекли ноги. Когда он разговаривает и его моторика, и его движения ясно и очевидно говорят о том, что негативные последствия голодания очевидны», — добавил он.

Как отметил Басилая, врач Саакашвили до сих пор не может посетить своего пациента, так как администрация тюрьмы не выдала ему пропуск.

Саакашвили задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.