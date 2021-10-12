Глава Якутии отчитал регионального премьера, стуча кулаком по столу

Глава Республики Якутия Айсен Николаев отчитал регионального премьера Андрея Тарасенко, стуча кулаком по столу, видео опубликовало РИА «Новости».

Поводом для возмущения главы Якутии стали кислородные станции, которые не были построены в регионе в течение 2021 года. Тарасенко отметил, что сейчас кислород возят из Хабаровска, чем вызвал у Николаева раздражение.

«Хватит! О чем тогда думали целый год? Неправильно было сделано <...> Сейчас там машина перевернется на трассе, и что будет? Не можем мы себе этого позволить, понимаете? Жизнь людей — это приоритет! Вы как-то поймите для себя это, поставьте правильные задачи. Конечно, это дорогие решения! А что вы думали, это дешево что ли будет? Зато это навечно», — заявил Николаев.

Ранее во Владимире врачи «скорой» доставили пациента с коронавирусом на «прием» к губернатору. Для пациента не нашлось места из-за дефицита коек в местных больницах.