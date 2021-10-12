Преемник Меркель уйдет в отставку до конца года

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) собирается сменить партийное руководство до начала 2022 года. Как заявил генсек ХДС Пауль Цимиак, соответствующее решение было принято единогласно на заседании президиума политической силы.

На данный момент партию возглавляет Армин Лашет, которого до федеральных выборов называли преемником Меркель на посту канцлера. Однако по итогам голосования ХДС вместе со своим традиционным партнером Христианско-социальным союзом (ХСС) показали один из худших результатов за всю историю, набрав меньше 30% голосов.

Как пишет Deutsche Welle, съезд партии ожидается в декабре или январе, на нем будет решаться вопрос о смене председателя. При этом параллельно в Германии проходят переговоры по формированию новой коалиции в бундестаге, и пока блок ХДС/ХСС не теряет надежды войти в правительство.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в отсутствии проблем на минувших парламентских выборах в Германии.