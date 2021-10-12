КНДР намерена развивать двухсторонние отношения с Россией, заявили в МИД Северной Кореи.

«Давние и традиционные добрососедские отношения между КНДР и Россией будут неизменно укрепляться и развиваться в соответствии с договоренностью, достигнутой на исторической встрече на высшем уровне во Владивостоке», — заявили в северокорейском МИД по случаю 73-й годовщины установления дипломатических отношений.

В МИД КНДР также отметили сохранение контактов между странами на фоне пандемии коронавируса.

«КНДР и Российская Федерация в настоящее время поддерживают регулярные контакты и общение, тем самым непрерывно укрепляя стратегическое сотрудничество по вопросам двусторонних отношений и другим международным проблемам», — резюмировали в северокорейском МИД.

Ранее Ким Чен Ын подверг США и Южную Корею критике за враждебные действия.