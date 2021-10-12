В Совфеде заявили, что Россия «не может просто отдать свои острова» Японии

Южные Курилы являются территорией России и никаких обсуждений тут быть не может, заявил «Газете.Ru» член комитета Совфеда по международным делам Вадим Деньгин. Так сенатор прокомментировал слова нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о распространении суверенитета Токио на южно-курильские острова.

«Между Россией и Японией идет разговор о мирном договоре, его надо продолжать и делиться мнениями по спорным вопросам. Однако делать вопрос Южных Курил главным курсом для подписания договора неправильно и даже непрофессионально. Наша позиция тут не может быть другой, мы не можем просто отдать свои острова японцам», — добавил Деньгин.

Россия и Япония уже более 50 лет ведут диалог о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является вопрос статуса Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва же занимает противоположную позицию в этом вопросе.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров допустил, что на самом деле новый японский премьер осознает, что границы России не подлежат пересмотру.