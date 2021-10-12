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В Грузии спорят о том, сколько меда «принял» Саакашвили

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Georgian Interior Ministry Press Service/AP

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, купил полкилограмма меда, что не соответствует его заявлению о голодовке. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает Sputnik Грузия.

«Он лично купил с помощью собственной банковской кредитной карты семь банок меда и принял полкилограмма меда», — сказал премьер.

При этом соратница Саакашвили, член оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Екатерина Херхеулидзе, ответила, что экс-президент Грузии приобрел лишь пять небольших баночек меда, но потом вернул их назад.

«Он приобрел пять небольших баночек меда в 50 грамм каждая — хотел добавлять в чай по чайной ложке, но потом передумал», — подчеркнула Херхеулидзе.

Ранее сообщалось, что Саакашвили, который держит голодовку в тюрьме, продолжает худеть. По словам его личного врача, Николоза Кипшидзе, политик похудел больше чем на 14 кг, «никакой мед он не ест».

До этого начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили заявил, что бывший глава Грузии начал есть в тюремной камере мед и пить натуральные соки.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

В знак протеста против обвинений в тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

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