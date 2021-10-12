The Telegraph: Евросоюз проиграет в споре с Польшей

Британский журналист Мэтью Линн считает, что Евросоюз проиграет в споре по вопросу верховенства права между Польшей и Евросоюзом. Об этом он написал в The Telegraph.

Ранее Конституционный суд Польши признал верховенство национального права над законами Европейского союза, после чего в Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.

«Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить ее повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет», — пишет Линн.

По его словам, у ЕС существуют другие проблемы, которые не позволят выиграть в противостоянии с Польшей. Автор отмечает трудности с восстановлением экономик союза после пандемии, проблемы с новым правительством Германии и непредсказуемый исход будущих президентских выборов во Франции.

«Жесткий «Полексит» создаст колоссальные трудности. И конечно, ЕС по-прежнему очень популярен среди польских избирателей. Тем не менее ЕС затевает драку, в которой он проиграет. И в отдаленной перспективе он вполне может потерять Польшу», — подытожил журналист.

В МИД Франции прокомментировали решение Польши о превосходстве ее конституции.