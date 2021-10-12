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Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами

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Reuters

На острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио, заявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом сообщает ТАСС.

«На северные территории (так в Японии называют южную часть Курил — «Газета.Ru») распространяется суверенитет нашей страны», — сказал Кисида.

По его словам, японские власти должны решить этот вопрос, «не оставляя его следующим поколениям».

Глава кабмина также отметил, что Токио настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Москвой, разрешив проблему принадлежности данных островов.

Ранее Кисида заявил, что Япония на переговорах с РФ по мирному договору продолжает придерживаться позиции о подписании документа только после решения вопроса принадлежности всех Южных Курил. Он уточнил, что стороны продолжат вести диалог по этому вопросу на основе договоренностей, в том числе достигнутых двумя странами в 2018 году.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

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Россия — Япония
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