Экс-посол России в США рассказал об ожиданиях от визита Нуланд в Москву

Бывший посол России в Вашингтоне, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк заявил, что визит в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд не ограничится лишь обсуждением украинского вопроса. Об этом он сказал в беседе с «Известиями».

Сенатор считает приезд заместителя госсекретаря важным событием, так как у РФ и Соединенных Штатов накопилось огромное количество вопросов, которые надо обсуждать и «по которым у нас могут быть расхождения, и это не только Украина».

«А есть и те, в которых нужно и можно искать точки соприкосновения. Сам факт диалога — это правильный шаг с нашей стороны. По сути это первый рабочий контакт такого уровня после прихода администрации (президента США — «Газета.Ru») Джо Байдена, поэтому такие контакты обычно покрывают широкий спектр вопросов», — сказал Кисляк.

Ранее Нуланд рассказала, какие темы будут обсуждаться во время переговоров в Москве с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Виктория Нуланд 11 октября прибыла в российскую столицу с официальным визитом. Она пробудет в РФ до 13 октября. По данным пресс-службы Госдепа США, Нуланд встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.