Глава ЛНР объяснил отказ от идеи объединения республики с ДНР

Объединение двух самопровозглашенных республик Донбасса не находится на повестке дня, так как интеграция не сможет стать ключом к решению вопросов безопасности и социально-экономических проблем. Соответствующее заявление в беседе с «Известиями» сделал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что конкуренция за лидерство в Донбассе между Донецком и Луганском наблюдается уже свыше 100 лет.

«Именно конкуренция давала наибольшие результаты, зачем ее разрушать? — сказал Пасечник.

По его словам, первый и главный критерий «такого рода действий — это интересы жителей», у которых «этот вопрос не стоит».

Пасечник заявил, что в настоящее время необходимо решать вопросы безопасности, восстановления экономики и социальной защиты. Однако ни один из них объединением ЛНР и ДНР не решается, но почему-то он «очень беспокоит кого-то извне», указал он.

Политик также отметил, что две республики уже создали единое таможенное пространство. Также осуществляется работа над синхронизацией законодательства не только между ЛНР и ДНР, но и над его соответствием стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил он.