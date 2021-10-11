Арестович: США поставили Украине партию летального оружия

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире ток шоу «Марафон», которое транслирует украинский телеканал «Наш», что Киев получил от Вашингтона новую партию летального вооружения. Выпуск опубликован телеканалом в Youtube.

По словам политика, Соединенные штаты поставили армии Украины «много высокоточного наступательного оружия». Он не смог сказать какое именно вооружение получили украинские военные, но упомянул боеприпасы для автоматических гранатометов и «что-то там похожее на ракеты для противотанковых ракетных комплексов Javelin».

Арестович отметил, что поставки связаны с риском военного конфликта с Россией.

«Государственное оборонное планирование исходит из девяти возможных сценариев нападения РФ на Украину. От пограничных прецедентов к полномасштабному вторжению», — объяснил он.

Ранее Арестович заявил, что Крым можно вернуть «за пять минут».