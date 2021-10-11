Замгоссекретаря США Нуланд рассказала, чем занималась в Москве перед переговорами

Пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц опубликовал в Twitter-аккаунте дипмиссии фото, где замгоссекретаря США Виктория Нуланд, прилетевшая в понедельник в Москву на переговоры, «наслаждается бабьим летом» в особняке американского посла в России.

«Наслаждаюсь «бабьим летом» (написано по-русски) в «Спасо-Хаус» в Москве с моим коллегой Эриком Грином. Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена», — приводятся слова Нуланд в Twitter.

Публикация сопровождается фотографией, где Нуланд и ее коллега стоят на фоне особняка американского посла в джинсах и свитерах, без верхней одежды.

Ранее Нуланд рассказала, какие темы будут обсуждаться в ходе переговоров в Москве с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Визит Нуланд в Россию состоится 11 – 13 октября. По данным пресс-службы госдепа США, она встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.