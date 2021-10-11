Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу

Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу по требованию США 21 октября 2021 года. Об этом сообщается на сайте МИД Белоруссии.

«Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа Генерального консульства (включая Канаду), после закрытия Генерального консульства смогут обращаться за совершением консульских действий в Посольство Республики Беларусь в США», — сообщили в МИД.

При этом граждане Белоруссии, состоящие на консульском учете в генконсульстве, будут переведены на учет в посольство Белоруссии в США с 1 ноября 2021 года.

Ранее госдеп США назначил нового ответственного по выработке политики к странам Центральной и Восточной Европы — ею стала дипломат Робин Даниган. Известно, что в зону ответственности Даниган будут входить Украина, Белоруссия, Молдавия, Польша, Чехия и Венгрия. До нее за подходы к первым трем странам отвечал другой помощник госсекретаря Энтони Блинкена Джордж Кент.

Новый куратор восточноевропейской политики — карьерный дипломат. С 2014 по 2017 годы Даниган занимала пост заместителя госсекретаря по вопросам энергодипломатии.