В Нюрнберге обсуждают «преступления режима Лукашенко»

В Нюрнберге 11 октября началась Международная правовая конференция «Преступления против человечества и признание Лукашенко террористом», сообщает DW.

В издании отметили, что на открытии выступила по видеосвязи бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая призвала «делать все, чтобы восстановить верховенство закона» в стране.

Она также попросила глав европейских стран помочь белорусам привлечь режим президента Александра Лукашенко к ответственности.

В рамках этого мероприятия запланированы выступления члена президиума белорусского Координационного совета оппозиции Павла Латушко, члена фракции Социал-демократической партии Германии в городском совете Нюрнберга Дианы Либеровой, сопредседателя неформальной группы друзей демократической Белоруссии в Европарламенте Андрея Халицкого и докладчика Европарламента по Белоруссии Петраса Астравичуса.

К тому же в планах мероприятия — выступление председателя Белорусского женского фонда Вероники Цепкало о пытках и о механизме подачи исков в международных суд в Гааге.

В прошлом месяце Тихановская заявила о начале борьбы белорусской оппозиции «на износ».