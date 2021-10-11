В Совфеде пообещали зеркальный ответ инициаторам европейских санкций из-за Крыма

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, заявил, что Москва должна зеркально ответить на принятые в Евросоюзе персональные санкции против российских и украинских граждан и компаний, связанных с присоединением Крыма к России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надо отвечать, я думаю, Минюст, МИД РФ продумают ответ», — сказал Джабаров.

Он выразил мнение, что наиболее подходящими будут ограничения, наложенные на инициаторов санкций.

ЕС расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией добавив в него восемь человек. Персональные санкции были введены в том числе против начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка.

Ранее сообщалось, что совет Евросоюза продлил на год персональные санкции за распространение и применение химического оружия, действующие в том числе против десяти граждан России и одной российской организации