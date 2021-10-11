В Киеве рассказали о развале Украины по схеме Сомали

Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза высказал мнение о новом законе об олигархах. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«К этому законопроекту много вопросов, особенно по тому, как его принимали. Это невозможно, правовой нигилизм, мы становимся восточноевропейским Сомали. Мы не можем идти таким путем», — утверждает Береза.

Он подчеркнул, что документ уже утвержден, не дожидаясь решения Венецианской комиссии, которая является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы.

Береза добавил, что депутатам необходимо повторно провести голосование по данному законопроекту, поскольку он содержит противоречивые статьи.

Ранее Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект об олигархах, разработанный президентом страны Владимиром Зеленским.

Процедуру принятия закона раскритиковал депутат Рады Дмитрий Разумков. По его словам, процедура голосования за закон применялась впервые в стенах Верховной рады и ее «нельзя назвать нормальным подходом».