На Украине выдвинули территориальные претензии России

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина планирует «вернуть» Кубань, когда к власти в Киеве придет «честное руководство». Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Гончаренко считает, что Россия «украла историю». По утверждениям политика, Москва присвоила себе киевских князей и саму Киевскую Русь. Он также отметил, что украинская государственность «существовала» еще до того, как была основана российская столица.

«Вы нашу Кубань тоже украли… Когда у Украины будет честное руководство, то вам придется все отдать и все вернуть», — заявил Гончаренко.

Ранее он заявил, что начал готовиться к «освобождению Кубани».

Парламентарий Рады разместил на своей странице в Instagram снимок, сделанный во время тренировки по боксу. На фотографии с Гончаренко находится тренер Геда Мбат и манекен для отработки ударов. При этом парламентарий поиронизировал, что должен поддерживать себя в хорошей физической форме для захвата российского региона.

Также, Гончаренко выразил мнение, что Кубань должна принадлежать Украине.