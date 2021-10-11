Новый канцлер Австрии назвал ложными выдвинутые против Курца подозрения

Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг считает ложными подозрения в коррупции в отношении его предшественника Себастьяна Курца. Об этом сообщает РИА «Новости».

В своем первом выступлении после вступления в должность Шалленберг пообещал сотрудничать с Курцем и его Австрийской народной партией, которая является крупнейшей в парламенте.

Также канцлер выразил уверенность, что непричастность его предшественника к коррупции будет доказана.

Курц объявил об отставке 9 октября на фоне расследования о его причастности к коррупционным действиям. На свое место он предложил президенту страны назначить Шалленберга, кандидатура была одобрена. Политик принял присягу 11 октября.

До этого стало известно об обысках в ведомстве Курца и штаб-квартире Австрийской народной партии по подозрению в подкупе СМИ. Сообщалось, что следователи провели обыски в кабинетах официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.

Чиновники подозреваются в сделках с издателем крупнейшего таблоида Австрии Österreich, которые, предположительно, заключались еще до того, как Курц стал канцлером в 2017 году.