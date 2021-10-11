Александер Шалленберг вступил в должность канцлера Австрии

Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии, 11 октября президент страны Александер Ван дер Беллен привел политика к присяге. Церемония прошла в канцелярии главы государства в Вене, передает Euronews.

Шалленберг является представителем консервативной Австрийской народной партии (АНП). Ван дер Беллен также освободил от должности теперь уже бывшего канцлера Себастьяна Курца.

Место Шалленберга на посту главы МИД Австрии занял Михаэль Линхарт, который с 2018 года являлся послом республики во Франции. До этого на протяжении долгого времени он был вторым лицом в австрийском внешнеполитическом ведомстве — генеральным секретарем.

Ранее Курц объявил, что уходит в отставку на фоне расследования о его причастности к коррупционным действиям. По словам Курца, он предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить временно исполняющим обязанности канцлера министра иностранных дел страны Александра Шалленберга, при этом сам политик намерен остаться главой Австрийской народной партии и занять место в Национальном совете (нижней палате парламента).