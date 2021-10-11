Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн

Украинскому депутату фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн (больше 2,7 млрд руб.), сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

«Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен», — написал он.

Политик напомнил, что Медведчук уже находится под домашний арестом и не нарушает его. Как отметил Кузьмин, по закону суд не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

«Но для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?» — написал политик.

Ранее Кузьмин заявлял, что Медведчука не посадят в тюрьму.