Сербия пообещала не вступать в НАТО

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что страна при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет и не поддержит санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока Сербией руководит президент (Александр) Вучич, и пока я в структурах безопасности, Сербия не станет членом НАТО, и мы очень строго будем заботиться о сохранении нашего военного нейтралитета», — сказал он.

Министр добавил, что Сербия никогда не поддержит санкции против России, так как «каждая русофобия является и сербофобией».

«Еще ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию. Это уже не зависит от нас – такова закономерность», — отметил Вулин.

Также он сообщил, что армия и полиция Сербии получат новейшие оборудование и вооружение из России.

Ранее президент Сербии также заявлял, что страна в военном отношении сохраняет нейтралитет и планирует развивать свою обороноспособность.