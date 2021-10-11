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Сербия пообещала не вступать в НАТО

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Ivan Milutinovic/Reuters

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что страна при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет и не поддержит санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока Сербией руководит президент (Александр) Вучич, и пока я в структурах безопасности, Сербия не станет членом НАТО, и мы очень строго будем заботиться о сохранении нашего военного нейтралитета», — сказал он.

Министр добавил, что Сербия никогда не поддержит санкции против России, так как «каждая русофобия является и сербофобией».

«Еще ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию. Это уже не зависит от нас – такова закономерность», — отметил Вулин.

Также он сообщил, что армия и полиция Сербии получат новейшие оборудование и вооружение из России.

Ранее президент Сербии также заявлял, что страна в военном отношении сохраняет нейтралитет и планирует развивать свою обороноспособность.

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