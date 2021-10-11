Талибы* ведут переговоры с Россией о признании своего правительства

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» ведет переговоры с Россией о признании своего правительства и открытии посольств. Об этом в интервью ТАСС заявил представитель движения, замминистра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

По его словам, решение этих вопросов откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества. При этом, как заявил Муджахид, талибы стараются установить дипломатические отношения со всеми странами.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли кадровые перестановки в посольстве Афганистана в Москве, представитель радикалов ответил, что этот вопрос должно решить Министерство иностранных дел «Исламского эмирата Афганистан».

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. 7 сентября талибы объявили состав нового временного правительства Афганистана.