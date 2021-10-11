Бывший глава МИД Украины Климкин заявил о возможности «гибридного» мира с Россией

Между Россией и Украиной возможен только «гибридный мир», заявил в эфире телеканала «Обозреватель» бывший глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин.

«Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все прекрасно понимаем, что с Россией возможен только гибридный мир», — заявил он.

По его словам, армия Украины сильна с моральной точки зрения, но не имеет достаточной мощи в сугубо военном смысле. Украинцы, как заявил Климкин, должны иметь возможность защитить себя, а уже потом к ним на помощь «придут все остальные».

Гибридный мир с Россией, как считает бывший глава внешнеполитического ведомства Украины, возможен лишь при том условии, что Украина и ее партнеры смогут «сдерживать» Москву.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна живет в условиях третьей мировой войны.