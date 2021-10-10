Нуланд приехала в аэропорт Вашингтона для вылета в Москву

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в аэропорт Вашингтона, откуда она через несколько часов вылетит в Москву, передает РИА «Новости».

Как сообщается, она прибыла в воздушную гавань в хорошем настроении. Однако Нуланд не стала отвечать на вопросы журналистов касательно ожиданий от трехдневного визита в столицу России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что часть граждан РФ была исключена из санкционного списка США, чтобы российская сторона согласилась на визит Нуланд в Москву.

Визит Нуланд в Россию должен состояться 11–13 октября. По данным пресс-службы госдепа США, она встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.