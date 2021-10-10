Посольство России в Лондоне возмутила статья британской газеты The Sun on Sunday о «российском шпионе», который якобы присутствовал на ежегодном съезде правящей Консервативной партии Соединенного Королевства. Об этом сообщает ТАСС.

Российские дипломаты назвали материал проявлением «шпиономании».

Журналисты издания утверждали, что работники британской службы контрразведки МI-5 организовали наблюдение за российским дипломатом, который побывал на проходившем в Манчестере съезде тори. Мужчина якобы общался по мобильному телефону на русском языке и делал фотографии, и тем самым привлек внимание полиции.

Во время проверки, которую провели британские оказалось, что «шпион» получил официальное разрешение на посещение этого мероприятия. Официальный представитель Консервативной партии отказался комментировать ситуацию и заявил, что на съезде было «много иностранных гостей».

«Странно, что «акулы пера» этого «уважаемого» издания не удосужились обратиться к организаторам съезда и уточнить информацию о статусе представителя от России, который был официально аккредитован от посольства Российской Федерации в Соединенном Королевстве, а соответственно, как мы понимаем, и «одобрен» для посещения этого важного мероприятия соответствующими британскими службами безопасности», — говорится в комментарии.

Ранее Daily Mail писала, что Британия оказалась во власти президента РФ Владимира Путина после закрытия своих газохранилищ.