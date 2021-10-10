В Москве открыли памятник Эдуарду Лимонову

На Троекуровском кладбище в Москве был открыт памятник писателю и политику Эдуарду Лимонову. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова».

Памятник за авторством скульптора Михаила Баскакова был создан еще при жизни Лимонова. Писатель, оценив свой образ с арматурой в руке, завещал установить скульптуру на месте своего захоронения.

Монумент был установлен усилиями сторонников Лимонова.

Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года на 78-м году жизни из-за онкологического заболевания. При жизни Лимонов, эмигрировавший из СССР сначала в США, а потом во Францию, прославился как писатель. Свое первое и самое известное произведение «Это я, Эдичка» он впервые издал в Нью-Йорке в 1976 году. Там он рассказывал о своей жизни эмигранта. В России роман впервые напечатали спустя только 14 лет.

В начале 1990-х Лимонов вернулся в Россию, вместе с Александром Дугиным и Егором Летовым основал позже запрещенную и признанную экстремистской Национал-большевистскую партию (организация запрещена в России), отсидел в тюрьме и написал еще несколько книг.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что бывшая жена Эдуарда Лимонова, российская актриса Екатерина Волкова подала заявку на регистрацию товарных знаков «Е́douard Limonov» и «Эдуард Лимонов». Как следует из официального документа, артистка, состоявшая в браке с писателем, планирует выпускать под данными марками различные товары, включая канцелярские принадлежности, одежду и алкоголь.