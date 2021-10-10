На Украине заявили, что Крым можно вернуть «за пять минут»

Внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью телеканалу «Дом», что Крым может быть возвращен Украине за несколько минут.

«Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за 5 минут решением главы Российской Федерации (Владимира Путина — прим. ред.) и только его персональным решением», — сказал Арестович.

Он отметил, что Киев со своей стороны «сделал все». По его словам украинские власти идут политико-дипломатическим путем, параллельно «прокачивая» возможности вооруженных сил и спецслужб страны.

«Дипломатия хороша тогда, когда она опирается на военную силу, на способность государства себя защитить. И мы предпринимаем все новые и новые инициативы для того, чтобы держать в тонусе наших политических визави из Российской Федерации», — резюмировал политик.

Ранее Арестович говорил, что если бы он стал президентом страны, то был бы жестче, чем президент Путин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.