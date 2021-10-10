Ради визита Нуланд в Россию США сняли санкции с нескольких россиян

Часть граждан России была исключена из санкционного списка США, чтобы Россия согласилась на визит заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд в Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», сообщает РИА «Новости».

«Это [визит] было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд — прим. ред.) был решен на паритетных началах», — пояснила Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что США знают, что сняли ограничения на российских представителей в своих санкционных списках. Однако с кого именно сняли санкции, она не уточнила.

Визит Нуланд в Россию должен состояться 11–13 октября. По данным пресс-службы госдепа США, она встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.