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Путин снял с должности замруководителя Россотрудничества Метелева

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.

Путин подписал указ 8 октября, однако на портале он был опубликован спустя два дня.

Метелев был назначен на должность заместителя руководителя Россотрудничества в 2018 году. Чиновник награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.

Ранее президент освободил от исполнения обязанностей первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана.

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