Экономист Алексей Кущ раскритиковал зависимость энергетической стратегии Украины от слов президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Главред».

Экономист отметил, что текущая модель отопительного сезона опирается на ожидания, что с первого дня следующего года Россия «бросится» выполнять свои обязательства по транзиту, в то время как запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить, как «условно достаточные».

Кущ подчеркивает, что «Газпром» может «сделать паузу в 10-20-30 дней», при этом исправно оплачивая несуществующий транзит, согласно подписанному контракту. Он также напомнил, что Путин накануне заявил, что Украине «нельзя дать замерзнуть».

«Выходит, вся нынешняя энергетическая стратегия Украины основывается на словесных обещаниях президента соседней страны?», — утверждает экономист.

Ранее стало известно, что решение Великобритании импортировать газ из других стран вместо развития добычи энергоносителей на британской территории привела к тому, что страна сейчас находится «во власти» президента России Владимира Путина.