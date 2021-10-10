Политолог Шапавалов связал уход Курца с зачисткой несогласных с антироссийским курсом

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с «Известиями» прокомментировал уход Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии на фоне коррупционного скандала.

Шапавалов считает, что Курц уже не сможет реанимировать свою политическую карьеру, потому что он дискредитирован как политик.

Политолог вспомнил предыдущий коррупционный скандал в Австрии, когда под ударом оказалась Австрийская партия свободы и указал на их общность. «Обе партии правые (Партия свободы и Народная партия, которую возглавляет Курц) , одна — правоцентристская, другая занимает более правую позицию. Обе партии симпатизировали России. Себастьян Курц также был известен своим стремлением нормализовать отношения с Россией», — рассказал он.

Шапавалов спрогнозировал потерю власти партией Курца и приход либеральной коалиции, которая будет ориентироваться на ценности Вашингтона.

Ранее Курц объявил, что уходит в отставку на фоне расследования о его причастности к коррупционным действиям. По словам Курца, он предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить временно исполняющим обязанности канцлера министра иностранных дел страны Александра Шалленберга, при этом сам политик намерен остаться главой Австрийской народной партии и занять место в Национальном совете (нижней палате парламента).