Захарова раскритиковала планы США по борьбе с Китаем и слежке за Россией

США стоит следить за ситуацией в своих фактических рубежах, а не заниматься мнимой угрозой Китая и России. Такую позицию высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах», — написала Захарова, комментируя создание в ЦРУ Центра операций по Китаю.

Представитель МИД России отмечает, что при этом бороться с КНР разведка США планирует «методами 20-го века» времен Холодной войны. Для борьбы с Пекином Вашингтон также расширит кадровый состав ЦРУ.

«Про нас тоже, конечно, не забыли - в релизе отдельно прописано, что действия «агрессивной России» будут внимательно отслеживаться. Мы упомянуты вместе с терроризмом, КНДР и Ираном», — добавляет Захарова.

При этом, подчеркивает она, действительную угрозу национальной безопасности США представляет рост нелегальной миграции, трансграничной организованной преступности, а также вызовы, связанные с пандемией коронавируса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США предпринимают попытки подорвать сотрудничество России и Евросоюза в энергетической сфере.