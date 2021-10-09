Умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр

Ушел из жизни первый президент Исламской Республики Иран Абольхасан Банисадр, сообщает агентство IRNA со ссылкой на родственников политика.

Он умер в 88 лет в больнице Сальпетриер в Париже после продолжительной болезни.

Банисадр родился в провинции Хамадан, получил образование в Тегеранском университете, сначала на теологическом, затем на юридическом факультете. Банисадр пришел к власти после исламской революции в стране в 1979 году. Он возглавил Иран 25 января 1980 года, набрав на выборах 76,5% голосов. В июне 1981 года парламент вынес президенту импичмент с формулировкой «за деятельность, направленную против исламского духовенства», он был освобожден от обязанностей президента и эмигрировал во Францию. В последнее время он активно писал статьи об Иране, высказывался против исламского режима и его лидеров.