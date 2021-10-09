Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку слушаний в суде

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой, что ему не назначают судебные слушания по возбужденным в отношении него уголовным делам. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, его арест был основан на двух приговорах суда, «которые никто в мире не признает», а также на ордере на арест по двум незавершенным уголовным делам.

«В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается», — написал Саакашвили.

Он выразил мнение, что кто-то пытается не допустить его появления на публике перед запланированным вторым туром выборов в Грузии.

Саакашвили отметил, что в настоящее время почти в каждом крупном городе Грузии его партия «Национальное движение» идет плечом к плечу с правящей в стране партией «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Саакашвили объявил о возвращении в Грузию 1 октября, в тот же день его задержали в одном из спальных районов Тбилиси. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал арест Михаила Саакашвили подарком от спецслужб США президенту России Владимиру Путину.