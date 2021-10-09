США и Китай проведут дополнительные консультации по торговым отношениям

Соединенные Штаты и Китай проведут дополнительные консультации по торговым отношениям, сообщает сайт Торгового представительства США.

Переговоры между главой Торгового представительства США Кэтрин Тай и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прошли в пятницу, 9 октября.

«В ходе откровенного обмена мнениями Тай и вице-премьер Лю признали важность двусторонних торговых отношений и то влияние, которое они оказывают не только на США и Китай, но и на мировую экономику. Тай и вице-премьер Лю рассмотрели вопрос о ходе выполнения американо-китайского экономического и торгового соглашения и договорились, что обе стороны проведут консультации по некоторым нерешенным вопросам», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что противостояние США и Китая перешло в стадию «управляемой конкуренции».