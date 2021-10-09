Экс-министр Червоненко заявил, что Зеленскому стоило поздравить Путина с днем рождения

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко рассказал, как президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Своим советом он поделился в эфире телеканала «НАШ».

Червоненко считает, что Зеленскому стоило поздравить Путина с днем рождения.

«А знаете, я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В это день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями», — сказал бывший министр.

Экс-депутат подчеркнул, что говорит не о дружеских, а о деловых отношениях между президентами. Он добавил, что главы государств могут «условно дружить», а настоящий президент тот, кто виртуозно защищает интересы своей страны.

Ранее сообщалось, что члены партии Виталия Кличко «УДАР» призвали Раду, СБУ, СНБО и президента Владимира Зеленского наказать депутата от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илью Киву за видеопоздравление российского президента.

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет, он родился в 1952 году в Ленинграде (сейчас — Санкт-Петербург).