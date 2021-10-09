В МИД России подтвердили приезд Нуланд в Москву 11 октября

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила приезд заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд в Москву 11 октября на переговоры.

«Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11–13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что Виктория Нуланд 11 октября приедет в Москву на переговоры.

В сентябре 2019 года США отказали в выдаче виз 13 российским дипломатам и парламентариям, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, а также восьми членам российской делегации, планировавшей участвовать в работе Первого комитета. Кроме того, визы не получили еще несколько российских дипломатов, представители Минобороны и «Роскосмоса».

В ответ на введение Вашингтоном персональных визовых и финансовых санкций в отношении официальных лиц Россия создала черный список. Туда вошла и Виктория Нуланд.