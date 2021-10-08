Вице-премьер Чечни заявил, что Муратов получил Нобелевскую премию за «заслуги по развалу России»

Российский журналист и главный редактор «Новой Газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира «в специальной номинации для предателей своего народа, лжецов, пропагандистов, демагогов». С таким заявлением в разговоре с «Газетой.Ru» выступил вице-премьер Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

«Ничего странного не вижу в том, что господин Муратов получил полагающиеся ему Иудины сребреники за антироссийскую пропаганду и подлую ложь о нашем народе», — сказал Умаров.

По его словам, Нобелевская премия была престижной, когда ее получали выдающиеся отечественные ученые: один из основателей иммунологии Илья Мечников, физиолог Иван Павлов, физики Лев Ландау и Жорес Алферов.

«Это потом уже, где-то в 80-е годы, появилась премия за развал Советского Союза, которую вручили Михаилу Горбачеву. И видимо авансом ее же вручили господину Муратову за его настоящие и будущие заслуги по развалу России. Потому что иначе нельзя воспринимать ту клевету, ту демагогию, откровенное и открытое враньё, совершенно безосновательное, бездоказательное, безапелляционное, целые потоки, ушаты лжи вылил на чеченский народ, Россию, ее лидеров. Поэтому да, я считаю, что он очень серьёзную лепту внес в реализацию программы по демонтажу Российской Федерации», — добавил чеченский политик.

Конфликт между «Новой Газетой» и властями Чеченской Республики начался после того, как издание выпустило несколько статей о внесудебных расправах в Чечне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что правоохранители должны проверить публикацию издания о внесудебных расправах в Чечне, если посчитают это нужным. После этого чеченский спецназ обратился к Путину.