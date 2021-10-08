Калининградский губернатор рассказал о поляках, роющих канал для переброски танков

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение правительства Польши прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу никак не связан с экономическими причинами. Об этом сообщает Daily Storm.

Он отметил, что канал необходим Польше для возможности быстро перебросить танки через Балтийскую косу.

«Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Все, больше ни для чего это не нужно! Я думаю, что все это понимают, и (председатель правящей партии Польши «Право и справедливость Ярослав) Качиньский тоже, я не понимаю, почему он не скажет просто все это напрямую, странный человек какой-то», — заявил Алиханов.

Он подчеркнул, что строительство канала ведут в нарушении международного права и в дальнейшем может привести к экологическим проблемам в регионе.

Ранее журналисты польской Gazeta Wyborcza рассказали, что предприниматели в России извлекут большую выгоду, когда Польша достроит канал через Балтийскую косу.