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Додон позвал жителей Молдавии на митинг против Санду

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Михай Карауш/РИА «Новости»

Экс-президент Молдавии Игорь Додон объявил акцию протеста, целью которой станет отставка действующего главы республики Майи Санду. Об этом сообщает ИА Regnum.

«В воскресенье (10 октября) будет первый протест. Это наше единственное решение — все на протест с единственным требованием: отставка руководства в полном составе. Замена одного министра на другого не спасет ситуацию. Всех в отставку», — приводит агентство слова Додона.

Он также назвал предстоящую акцию «протестом против роста цен, против роста тарифов, в поддержку фермеров».

Додон, который сейчас является сопредседателем Блока коммунистов и социалистов, осудил задержание генпрокурора Молдавии Александра Стояногло 5 октября и назвал его арест государственным переворотом и узурпацией власти. Также экс-глава Молдавии выразил возмущение, что США и Россия никак не реагируют на происходящее в Молдавии.

Ранее Додон заявил, что Молдавию зимой ожидает «энергетический геноцид» из-за высоких цен на российский газ. 1 октября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что переговоры о заключении долгосрочного соглашения о поставках газа все еще продолжаются. Цена на газ для республики выросла до $790 за 1000 кубометров при том, что среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет $200.

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