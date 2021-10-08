В Европарламенте рассказали о попытке чиновников превратить ЕС в федерацию

Чиновники Евросоюза стремятся продавить идею о том, чтобы превратить ЕС в федерацию, заявил «Газете.Ru» депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский.

«Я придерживаюсь совершенно четкой позиции: Евросоюз — это союз государств, а не федерация. Мы вступали в такой ЕС и такой точки зрения будем придерживаться. А леволиберальные круги хотят протолкнуть именно федерацию. По моим оценкам, большинство граждан ЕС не поддерживают такое злоупотребление со стороны европейских чиновников», — отметил он.

О том, что дискуссия вокруг дальнейшего пути Евросоюза уже давно созрела, «Газете.Ru» сказал и депутат Сейма Латвии Янис Урбанович.

«Дискуссия о том, какой дорогой идти ЕС: федерация или конфедерация, центробежный эгоизм или центростремительный эгоизм — уже давно созрела», — сказал он.

Так он прокомментировал принятое Конституционным судом Польши решение о признании верховенства национальной конституции над законами ЕС.

«Можно только сказать «спасибо» полякам за то, что они своими действиями спровоцировали откровенный разговор в Евросоюзе», — отметил евродепутат.

Ранее признание верховенства законов Польши над европейскими назвали началом выхода страны из ЕС.