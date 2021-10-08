«Это не моя премия»: Муратов высказался о полученной Нобелевке

Российский журналист и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов считает, что полученная им награда принадлежит всей редакции возглавляемой им «Новой Газеты». Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Я хочу «Газете.Ru» прямо и ответственно заявить: это не моя премия. Это премия Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Ани Политковской, Насти Бабуровой и Стаса Маркелова, Наташи Эстемировой. Для меня это принципиально важно. Это не моя премия, я не считаю ее своей. И весь коллектив «Новой газеты» лауреаты Нобелевской премии — 138 человек. Вот идешь по коридору — а навстречу тебе лауреат Нобелевской премии», — сказал он.

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Ранее Муратова поздравили в Кремле.